ЕС подает в суд на Великобританию из-за нарушения договора по Brexit

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейский союз запустил судебное разбирательство против Великобритании в связи с ее планами принять закон, который нарушил бы части юридически обязывающего соглашения по Brexit, достигнутого обеими сторонами в конце прошлого года. Об этом сообщает Euronews .

В законопроекте, представленном британским правительством, оговаривается: некоторые из его положений будут иметь силу, несмотря на несоответствие или несовместимость с международными или национальным правом. Он призван регулировать торговые отношения между составными частями Соединенного Королевства с момента завершения переходного периода после Brexit 31 декабря 2020 года.

Британский законопроект еще больше усложняет выход Соединенного Королевства. Если он станет законом, это даст Великобритании право игнорировать часть договора по Brexit, касающегося торговли с Северной Ирландией, которая разделяет 300-мильную (500-километровую) границу с Ирландией.

Лидеры ЕС опасаются, что это может привести к повторному введению жесткой сухопутной границы и подорвать стабильность, которая поддерживала мир после подписания Северной Ирландией в 1998 году Белфастского соглашения.

Брюссель дал Лондону срок до 30 сентября, чтобы отозвать законопроект о внутренних рынках.-0-