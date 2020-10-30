ЕС подготовит единую стратегию тестирования, отслеживания контактов и вакцинации

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидеры ЕС на экстренной видеоконференции по борьбе со второй волной пандемии коронавируса договорились о разработке единой стратегии сообщества по тестированию, отслеживанию контактов, а также по вакцинации, которая должна быть готова к моменту выхода на рынок западных вакцин. Об этом заявил в четверг вечером глава Евросовета Шарль Мишель по итогам саммита, сообщает ТАСС.

"Мы приняли решение согласовать общий подход по применению экспресс-тестов на антитела, которые должны дополнить обычные (ПЦР) тесты и ускорить процесс тестирования, стратегию по отслеживанию контактов, а также по созданию единой стратегии вакцинации, включая распределение вакцин между странами сообщества, определение логистики и приоритетов вакцинации. Эта большая работа должна быть выполнена до того, как одна или несколько западных вакцин будут готовы выйти на рынок", - заявил Шарль Мишель.

Он также сделал особый акцент на необходимости борьбы с "кампаниями по дезинформации" и ложными новостями, связанными с вакцинацией, которые подрывают веру граждан ЕС в эффективность вакцин.

Саммит ЕС также заявил о необходимости сохранения открытыми внутренних границ для обязательных перемещений граждан, а также для бесперебойных поставок товаров и ресурсов ради сохранения целостности единого рынка ЕС в условиях пандемии.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также признала, что действующие в странах ЕС системы тестирования и отслеживания перемещений до сих пор полностью рассинхронизированы. "11 из 27 стран ЕС уже разработали системы электронных анкет (которые обязательны для заполнения всеми лицами, пересекающими границу независимо от вида транспорта. - Прим. ТАСС) для контроля трансграничного перемещения граждан, и все эти системы пока не согласованы между собой", - сообщила она.

Шарль Мишель также заявил, что больницы и весь сектор здравоохранения всего Евросоюза уже испытывают перегрузку в связи со второй волной пандемии коронавируса. "Вторая волна пандемии подвергла серьезным испытаниям всю Европу, наши больницы и весь сектор здравоохранения вновь подвергается перегрузке", - добавил он.

"Еврокомиссия уже выделила 220 млн евро для безопасной трансграничной перевозки пациентов между больницами разных государств ЕС. Но чтобы эта работа была эффективной, нам необходимо улучшение обмена информацией", - заявила Урсула фон дер Ляйен.-0-