ЕС поднимет на G20 вопрос о массовом производстве вакцин от коронавируса

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евросоюз поднимет на предстоящем саммите G20 вопрос о необходимости гарантировать массовое производство доступных по цене вакцин от коронавируса для всего мира. Об этом заявила на пресс-конференции в Брюсселе председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает ТАСС.

По ее словам, главной темой саммита станет ситуация с пандемией и борьба с ней. "Мы должны продолжать инвестировать, чтобы убедиться в том, что вакцины могут получить все по доступной цене", - сказала она.

Как отметила фон дер Ляйен, цель богатых стран - купить 2 млрд доз вакцин для бедных стран. "$1,8 млрд было недавно выделено для этого, но нужно больше в 2021 году, по оценкам - около $5 млрд. Также нужно финансирование для тестирования и лечения - около $38 млрд, из которых $4 млрд уже выделено", - пояснила глава ЕК.

Глава Евросовета Шарль Мишель подчеркнул в свою очередь, что G20 должна определить, каким станет наш мир после этой пандемии. Кроме того, он в очередной раз выступил за заключение международным сообществом соглашения, которое позволило бы предотвращать подобные пандемии и совместными усилиями бороться в случае их возникновения в будущем.

Саммит G20 под председательством короля Саудовской Аравии будет проходить с 21 по 22 ноября в онлайн-формате. Среди тем обсуждения - восстановление экономического роста после кризиса, вызванного пандемией. Кроме проблем, связанных с коронавирусом, лидеры обсудят ряд других вопросов, в частности, инновации.-0-