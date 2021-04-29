ЕС полностью завершил процедуру ратификации соглашения с Великобританией

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евросоюз полностью завершил процедуру ратификации соглашения с Великобританией, оно вступит в силу 1 мая. Об этом сообщается в пресс-релизе Совета ЕС.

"Сегодня мы открываем новую главу в наших отношениях с Великобританией. Заключение соглашения о торговле и сотрудничестве придаст правовую определенность новым отношениям между ЕС и Великобританией в интересах граждан и бизнеса по обе стороны канала. Мы ценим Великобританию как хорошего соседа, старого союзника и важного партнера", - сказала Ана Паула Закариас, государственный секретарь Португалии по европейским делам.

Как сообщают "Известия", недавно стало известно, что Европарламент проголосовал за соглашение о торговле и сотрудничестве между Евросоюзом и Великобританией после выхода королевства из состава сообщества. Договор поддержали 660 депутатов. Для окончательного вступления документа в силу его должны были согласовать страны ЕС.

В тот же день лидеры Евросоюза поставили свои подписи под соглашением. От имени ЕС соглашение подписали председатель Европейского совета Шарль Мишель и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Так, стороны подписали три документа: соглашение по торговле и сотрудничеству, соглашение о процедурах по обмену и защите конфиденциальной информацией, а также соглашение о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии.

Великобритания официально вышла из Европейского союза 31 января 2020 года.-0-