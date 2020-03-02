ЕС повысил риск заболевания коронавирусом со среднего до высокого уровня

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз повысил риск заболевания коронавирусом COVID-19 со среднего до высокого уровня, сообщает BBC .

"Европейский центр профилактики и контроля заболеваний объявил сегодня, что уровень риска (заболевания коронавирусом) для людей в Европейском союзе поднялся с умеренного до высокого", - сказала Урсула фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии также сообщила о создании группы реагирования на коронавирус, чтобы остановить распространение этой болезни в Европе.

Комиссар ЕС по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес заявила, что случаи заболевания коронавирусом зафиксированы в 18 из 27 стран ЕС. Всего на территории Евросоюза подтверждено 2,1 тыс. случаев коронавируса.

По данным Euronews, на борьбу с коронавирусом Еврокомиссия уже выделила более 230 млн евро и ищет возможности привлечения дополнительных средств, в том числе в фармацевтическую промышленность.-0-