ЕС представил предварительный список товаров из США для введения пошлин

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евросоюз представил предварительный список товаров из США, в отношении которых могут быть введены пошлины. Предложенный перечень будет рассмотрен в ходе общественных консультаций, сообщается на сайте Еврокомиссии.

Опубликованный Еврокомиссией список затрагивает широкий спектр товаров, начиная с самолетов и химикатов и заканчивая сельскохозяйственной продукцией. В перечень вошли многие продовольственные товары: от замороженной рыбы и цитрусовых до кетчупа. В целом же контрмеры коснутся экспортируемой из США продукции на сумму порядка $20 млрд.

Для обсуждения списка были инициированы общественные консультации, которые продлятся с 17 апреля до 31 мая. Их цель - узнать мнения заинтересованных сторон, на которых могут отразиться запланированные контрмеры.

Введение Евросоюзом пошлин на ряд товаров из Соединенных Штатов связано с длительным спором о неравных условиях конкуренции между американской компанией Boeing и европейской Airbus. В окончательном отчете Всемирной торговой организации (ВТО), опубликованном 11 апреля 2019 года, отмечается, что субсидии американских властей, предоставляемые Boeing, продолжают причинять значительный ущерб Airbus.

На более ранней стадии спора (в 2012 году) ЕС обратился в ВТО с просьбой разрешить принятие контрмер на сумму до $12 млрд, что эквивалентно предполагаемому ущербу, причиненному Airbus. В настоящее время ЕС ожидает, что арбитр, назначенный ВТО, установит допустимый уровень контрмер. Окончательный список облагаемых пошлинами товаров будет составлен Евросоюзом с учетом решения арбитра в ближайшем будущем.

Комментируя предстоящее введение пошлин, комиссар ЕС по торговле Сесилия Мальмстрем заявила, что Евросоюз продолжит бороться за равные условия конкуренции для своих производителей. Вместе с тем Сесилия Мальмстрем отметила: "Хотя мы должны быть готовы к контрмерам на случай, если другого выхода нет, я все же считаю, что диалог между такими важными партнерами, как ЕС и США, должен сохраняться, в том числе и в деле прекращения этого давнего спора. ЕС остается открытым для дискуссий с США, если они не намерены настаивать на своих условиях и нацелены на справедливый исход".-0-