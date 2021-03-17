ЕС принял постановление о борьбе с террористическим контентом в интернете

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет ЕС принял постановление, направленное против распространения террористического контента в интернете. Об этом заявили в пресс-службе законодательного органа Евросоюза, сообщает Deutsche Welle.

В соответствии с постановлением компетентные органы государств - членов ЕС получают право требовать у провайдеров удалить террористический контент или отключить доступ к нему во всех странах - участницах ЕС. "Интернет-платформы должны будут удалить контент или отключить доступ к нему в течение часа", - говорится в постановлении Евросоюза.

Правило будет применимо ко всем провайдерам, предоставляющим услуги на территории ЕС, вне зависимости от того, находится ли их штаб-квартира в одном из государств сообщества или нет.

В постановлении содержится определение того, что следует считать террористическим контентом. В документе также прописан механизм правовой защиты как пользователей, чей контент был удален, так и поставщиков услуг, которые могут подать жалобу.

Новые правила должны вступить в силу с 2022 года.-0-