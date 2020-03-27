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27 марта 2020, 07:42

ЕС призвал прессу помочь в борьбе с недостоверной информацией по коронавирусу

Фото Associated Press
Фото Associated Press
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27 марта, Брюссель /БЕЛТА - ТАСС/. ЕС призвал европейскую прессу помочь в борьбе против вымышленных новостей и дезинформации о мерах, которые Брюссель принимает для борьбы с пандемией заболевания, вызванного коронавирусом. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель в четверг вечером на брифинге по итогам видеоконференции глав государств и правительств 27 стран ЕС.

"Мы действительно наблюдаем множество вымышленных новостей и непроверенных слухов. Главное для нас - быть прозрачными и честными. В демократии очень важно, чтобы пресса в полном объеме играла свою роль. Мы рассчитываем на вас", - заявил Шарль Мишель, обращаясь к журналистам.

Он подчеркнул, что дезинформация о действиях Брюсселя создается "частными лицами, организациями и даже государствами". "Мы считаем необходимым на международном уровне создать стратегию по борьбе с распространением вымышленной информации в целом и по коронавирусу в частности. Мы поручили эту задачу верховному представителю (ЕС по иностранным делам и политике безопасности. - Прим. ТАСС). Жозепу Боррелю", - сказал Шарль Мишель.

В свою очередь глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что "дезинформация и вымышленные новости никуда не исчезнут и будут сопровождать ЕС, поэтому необходимо мобилизовать ресурсы ЕС для борьбы с ними на постоянной основе".

В то же время она отметила, что в условиях пандемии недостоверная информация часто имеет маркетинговое и коммерческое назначение и используется в том числе для рекламирования и продажи несертифицированной, откровенно поддельной медицинской продукции, средств, которые якобы помогают от заболевания. Глава ЕК призвала значительно нарастить усилия по борьбе как с рекламой, так и с продажами этого фальсификата, в особенности на интернет-площадках.-0-

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