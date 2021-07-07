ЕС призвал приостановить финансирование Венгрии из-за серьезных нарушений верховенства закона

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала приостановить финансирование Венгрии из-за серьезных нарушений верховенства закона, сообщает The Guardian.

Причинами такого решения послужил закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних, а также нецелевом использовании средств ЕС.

Задолго до того, как венгерский парламент принял закон о ЛГБТ, государства - члены ЕС и депутаты Европарламента были встревожены, как в Венгрии используются средства ЕС, включая закупку уличных фонарей и старинного поезда до родной деревни премьер-министра Венгрии.

Депутаты Европарламента основывают свои доводы на отчете трех ученых, которые пришли к выводу, что серьезные нарушения верховенства закона означают, что исполнительная власть ЕС имеет законные основания приостанавливать платежи Венгрии для защиты налогоплательщиков ЕС.

"Отсутствие прозрачного управления фондами ЕС, отсутствие эффективной национальной прокуратуры и отсутствие гарантий независимости судебной власти показывают, что Венгрия уже грубо нарушила основные принципы верховенства закона", - говорится в отчете.

"Мы хотим, чтобы в Венгрии функционировало верховенство закона, а не потому, что у нас есть фетиш санкций", - сказал член Европарламента Даниэль Фройнд. По его словам, именно комиссия должна будет решить, какие платежи ЕС заморозить. "От этого не должны страдать обычные венгерские граждане, это должно наказать только правительство", - сказал депутат Европарламента, который признал, что решение будет непростым.

Любая попытка остановить платежи в страну ЕС по демократической системе сдержек и противовесов станет проверкой обусловленности положения ЕС о верховенстве закона, считает член Европарламента.-0-