ЕС призвал создать глобальный рынок квот на выбросы углерода

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евросоюз, невзирая на энергетический кризис, призвал создать глобальный рынок углеродных квот, чтобы повысить цену на углерод и таким образом снизить выбросы парниковых газов. Об этом заявила сегодня глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, выступая на встрече мировых лидеров в ходе 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго, информирует ТАСС.

Урсула фон дер Ляйен, перечисляя инициативы ЕС по продвижению углеродно-нейтральной экономики, заявила о необходимости ускорения движения к нулевым выбросам. "Мы должны сделать глобальный рынок углеродных квот реальностью, чтобы повысить цену углеродов, поскольку природа больше не может платить эту цену", - сказала она.

Глава ЕК обозначила значимость выдвижения четких целей сокращения выбросов уже к 2030 году. Она подчеркнула, что ЕС обязался сократить свои выбросы как минимум на 55% по сравнению с уровнем 1990 года. Кроме того, прозвучал призыв мобилизовать ведущими государствами финансирование на поддержку развивающихся стран мира для оказания им содействия в зеленом переходе. Евросоюз выделил на эти цели $27 млрд на ближайшее десятилетие.

В свою очередь глава Европейского совета Шарль Мишель обратил внимание, что переход на альтернативные источники энергии грозит социальными потрясениями из-за глобального роста цен в результате применения дорогих альтернативных источников энергии и расходов на их внедрение. "Климатический переход не должен нанести удар по наиболее бедным слоям общества. Необходимо принять меры социальной поддержки, чтобы все могли воспользоваться его результатами", - подчеркнул он.

По оценкам Еврокомиссии, рост цен на углеродные квоты в Европе стал одним из важных факторов возникновения газового кризиса ЕС в сентябре-октябре. В начале октября цены на газ в Европе приближались к $2 тыс. за 1 тыс. куб. м газа - это более чем в три раза превосходит пиковые цены прошлых лет. В ЕК полагают, что счета за электричество европейских потребителей в 2021 году могут в результате вырасти на 400-600 евро.-0-