ЕС продлил на полгода санкции против 170 граждан и 44 компаний РФ и Украины

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евросоюз продлил на шесть месяцев индивидуальные ограничительные меры в отношении 170 физических и 44 юридических лиц России и Украины. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном сегодня в Брюсселе, сообщает ТАСС.

В документе отмечается, что ограничительные меры продлены до 15 марта 2020 года.

В настоящее время в отношении России действуют несколько пакетов санкций ЕС: экономические, индивидуальные ограничительные меры и рестрикции по Крыму - набор целевых санкций в отношении Крыма, с которым европейскому бизнесу запрещено поддерживать какие-либо связи.-0-