ЕС решил учредить военную оперативную группу для борьбы с коронавирусом

6 апреля, Брюссель /БЕЛТА - ТАСС/. Евросоюз решил учредить для борьбы со вспышкой коронавируса военную оперативную группу в рамках внешнеполитической службы сообщества. Об этом заявил сегодня глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам видеозаседания министров обороны стран - членов сообщества.

По словам Жозепа Борреля, участники заседания решили изучить, как использовать военную компетентность на новом уровне. "Для этого мы можем создать оперативную группу в рамках внешнеполитической службы ЕС под руководством военного персонала. Это будет сделано в полной координации с НАТО и в дополнение к ней", - сказал он.

Жозеп Боррель подчеркнул: будущая оперативная группа не будет дублировать функции НАТО. "Она будет дополнять ее", - добавил представитель ЕС. При этом он не рассказал никаких деталей.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились около 1,3 млн человек, зафиксировано около 70 тыс. смертельных исходов.-0-