ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 26 марта 2020
Минск Ясно +3°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
23:33 ЕС согласовал запуск военно-морской операции для контроля оружейного эмбарго против Ливии В мире
22:52 Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 500 тыс. В мире
22:25 Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне снижается В мире
22:00 Первая группа белорусских легкоатлетов прибыла со сборов в Кисловодске Спорт
21:55 Мотоциклист госпитализирован после столкновения с легковушкой в Минске Происшествия
21:36 Украина закроет границу и прекратит пассажирские перевозки В мире
21:00 Национальный исторический музей подготовит видеообзор выставки "Вайна і мір. Вяртанне" Культура
20:42 Гражданский кодекс переведен на белорусский язык Общество
20:31 Карпенко: важен индивидуальный подход в вопросах здоровья и учебы студентов Общество
20:20 Белорусские футбольные специалисты получили тренерские лицензии УЕФА Спорт
20:10 Национальная библиотека Беларуси запустила бегущую строку в поддержку Италии в борьбе с COVID-19 Регионы
20:01 Беларусь и Канада обсудили сотрудничество в области сельского хозяйства Экономика
19:37 Китай запретит въезд иностранцам В мире
19:30 В Беларуси достаточно мер по сдерживанию COVID-19 - эксперт Общество
18:49 Организаторы "Славянского базара в Витебске" планируют выйти на окупаемость в 90% Культура
18:44 Минэкономики: меры поддержки на фоне COVID-19 могут быть приняты в несколько этапов Экономика
18:37 Спектакль "Сотворение мира" покажут 27 марта в прямом эфире на "Беларусь 3" Культура
18:35 Беларусь будет использовать все доступные пути для возвращения своих граждан домой - МИД Общество
18:34 МИД: содействие в возвращении домой оказано 4,6 тыс. белорусов Общество
18:28 Технология феномного анализа древесных растений разработана в БГУ Общество
18:21 Меры для стабильной работы экономики Беларуси на фоне коронавируса практически готовы - Румас Экономика
18:21 Реестр исполнителей оценки размещен в свободном доступе Экономика
18:09 Открытые рынки и стабильные условия для торговли - лидеры G20 приняли итоговое заявление В мире
17:59 В Барановичах при замене теплотрассы нашли артснаряды Происшествия
17:47 Разрушению аутентичной конюшни в Миорском районе будет дана правовая оценка Регионы
17:36 В Италии от коронавируса вылечился 101-летний пациент В мире
17:25 Более 80 домиков для птиц поступило на конкурс в Минске Регионы
17:24 Учреждения культуры Витебской области получат 75 новых пианино Регионы
17:18 Международная федерация университетского спорта приняла решение об отмене всех соревнований до августа Спорт
17:14 Белорусские ученые собрали почти 5,7 тыс. генетических образцов плодовых культур Общество
Все новости
Все новости
В мире
26 марта 2020, 23:33

ЕС согласовал запуск военно-морской операции для контроля оружейного эмбарго против Ливии

Спасение беженцев во время операции "София". Фото из архива Reuters
Спасение беженцев во время операции "София". Фото из архива Reuters

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евросоюз намеревается запустить военно-морскую операцию в Средиземном море, целью которой станет контроль за соблюдением эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию, сообщает AFP.

Такое решение было согласовано в четверг, 26 марта, послами 27 стран Евросоюза. Новая миссия будет носить название "Ирини". Она придет на смену действовавшей в том же регионе с мая 2015 года операции "София", направленной на контроль миграционных маршрутов.

В случае миссии "Ирини" военным морякам также придется спасать беженцев, терпящих бедствие на море, однако это уже не будет их главной задачей.

Согласно договоренности, участники новой военно-морской операции получат право осматривать любые суда в Средиземном море, если они будут заподозрены в перевозке оружия в Ливию.

Подписание решения о запуске операции запланировано на 27 марта.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
ЕС Ливия оружие
Новости рубрики В мире
Фото AP Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 500 тыс.
Фото из архива Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне снижается
Владимир Зеленский. Фото УКРИНФОРМ Украина закроет границу и прекратит пассажирские перевозки
Фото amur.info Китай запретит въезд иностранцам
Фото eg.ru Открытые рынки и стабильные условия для торговли - лидеры G20 приняли итоговое заявление
Фото Il Giornale В Италии от коронавируса вылечился 101-летний пациент
Главное
Во время встречи Лукашенко рассчитывает нарастить сотрудничество с Китаем
Меры для стабильной работы экономики Беларуси на фоне коронавируса практически готовы - Румас
Кочанова: важно дойти до каждого пожилого человека и предложить ему помощь
"Волна" красоты и комфорта. В Минске в продаже - последние квартиры квартала в стиле Дубая!
Топ-новости
МИД: содействие в возвращении домой оказано 4,6 тыс. белорусов
Парламент ожидает от Послания Президента акцентов во внутренней и внешней политике
Совмин определил меры по предотвращению завоза и распространения коронавируса
Минздрав: у большинства пациентов с COVID-19 болезнь протекает легко или бессимптомно
SMM-специалист, программист, тренер - о работе на удаленке
Подготовка проекта республиканского бюджета на 2021 год начнется в ближайшее время
У банков будет больше возможностей для кредитования с учетом принятых Нацбанком мер - Лузгин
Вопрос упаковки, или Как победить одноразовую жизнь
Посольство Беларуси в РФ отрабатывает алгоритм доставки граждан домой железнодорожным и автотранспортом
Власти изучают резервы для роста продаж белорусских товаров
В Беларуси есть запасы гречки на пять месяцев - Минсельхозпрод
Общественный транспорт Минска откорректирует работу на время школьных каникул
До +16°С ожидается в Беларуси 27 марта
В России обещают содействовать всем белорусам, попавшим в трудное положение при возвращении домой
Белорусы смогут улететь домой из Еревана 30 марта прямым рейсом "Белавиа"
Афиша выходного дня: "Паўлінка" онлайн, юмор в музыке и "Гуканне вясны"
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Распространение коронавируса Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Беларусь помнит Спецрепортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.