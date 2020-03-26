ЕС согласовал запуск военно-морской операции для контроля оружейного эмбарго против Ливии

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евросоюз намеревается запустить военно-морскую операцию в Средиземном море, целью которой станет контроль за соблюдением эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию, сообщает AFP.

Такое решение было согласовано в четверг, 26 марта, послами 27 стран Евросоюза. Новая миссия будет носить название "Ирини". Она придет на смену действовавшей в том же регионе с мая 2015 года операции "София", направленной на контроль миграционных маршрутов.

В случае миссии "Ирини" военным морякам также придется спасать беженцев, терпящих бедствие на море, однако это уже не будет их главной задачей.

Согласно договоренности, участники новой военно-морской операции получат право осматривать любые суда в Средиземном море, если они будут заподозрены в перевозке оружия в Ливию.

Подписание решения о запуске операции запланировано на 27 марта.-0-