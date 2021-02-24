ЕС теряет более 12 млрд евро в год из-за изменения климата

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Евросоюзе экономические потери из-за экстремальных погодных явлений, связанных с изменением климата, составляют более 12 млрд евро в год. Об этом заявил первый заместитель главы Еврокомиссии (ЕК) Франс Тиммерманс, представляя сегодня в Брюсселе стратегию ЕС по адаптации к изменению климата, сообщается на сайте ЕК.

По самым консервативным оценкам, в будущем повышение температуры на планете более чем на 3 градуса приведет к ежегодным убыткам в 170 млрд евро. Однако изменение климата влияет не только на экономику, но и на здоровье людей, заявил Франс Тиммерманс. Так, волна тепла в 2019 году унесла жизни 2,5 тыс. человек в одной только Европе.

"Пандемия COVID-19 стала ярким напоминанием о том, что недостаточная подготовка может иметь ужасные последствия. Вакцины против климатического кризиса нет, но мы все еще можем бороться с ним и подготовиться к его неизбежным последствиям. Последствия изменения климата уже ощущаются как внутри, так и за пределами Европейского союза. Новая стратегия адаптации к изменению климата дает нам возможность ускорить и углубить подготовку. Если мы будем готовы сегодня, мы сможем построить устойчивое к изменению климата завтра", - заявил Франс Тиммерманс.-0-