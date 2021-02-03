ЕС ужесточает правила въезда в Шенгенскую зону из-за коронавируса

Путешественники предоставляют документы в центре тестирования на Covid-19 в зоне прилета в аэропорту в Париже. Фото Getty Images

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Евросоюза утвердил новые рекомендации по ограничению на поездки в Шенгенскую зону из третьих стран из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

Рекомендации предусматривают новые условия для открытия границ Евросоюза с третьей страной для любых поездок, включая туристические. Для этого стране необходимо соответствовать определенным критериям.

Так, число новых случаев заражения не должно превышать 25 на 100 тысяч населения за последние 14 дней, а число новых случаев заражения за последние две недели должно сокращаться или оставаться стабильным по сравнению с предыдущим 14-дневным периодом. Помимо этого, страна должна проводить более 300 тестов на 100 тысяч населения на протяжении семи дней. Также число положительных результатов теста на коронавирус за последние семь дней не должно превышать 4%. Во внимание будет приниматься и степень распространения разных мутаций коронавируса.

Исходя из этих критериев, Совет ЕС будет обновлять список государств, для граждан которых границы Шенгена будут открытыми. В последний раз список был пересмотрен 28 января. В нем остались лишь семь стран: Австралия, Новая Зеландия, Руанда, Сингапур, Южная Корея, Таиланд и Китай.-0-