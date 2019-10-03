ЕС в ближайшее время направит финансовую помощь Молдове

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ЕС поддерживает новые власти Молдовы и планирует возобновить финансирование правительства республики в ближайшее время. Об этом заявила верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, подводя итоги завершившегося визита в Кишинев, сообщает ТАСС.

Федерика Могерини провела переговоры с президентом Игорем Додоном и премьером Майей Санду. "В июле нынешнего года мы возобновили программу бюджетной поддержки, подписав с правительством несколько финансовых соглашений по программам помощи местным властям и принципа верховенства закона. И готовы расширить эту финансовую помощь в поддержку реформ, направив правительству Молдовы первый транш макрофинансовой помощи", - сказала представитель ЕС. Она выразила надежду, что "это произойдет в течение нескольких недель".

В то же время Федерика Могерини призвала власти Молдовы обеспечить независимость государственных учреждений, чтобы вернуть доверие граждан, продолжить реформу юстиции, демократизировать страну, развивать ее экономику. По ее словам, необходимо привлечь к ответственности виновных в хищении из банков страны 1 млрд евро.-0-