ЕС в ближайшие дни может запустить процедуру, допускающую заморозку выплат Польше

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евросоюз в ближайшие дни может запустить процедуру, которая предусматривает приостановку выплат Польше из бюджета ЕС. Об этом в интервью агентству Bloomberg сообщил еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс, сообщает ТАСС.

"Это вопрос ближайших дней или максимум недель", - отметил Дидье Рейндерс, говоря про сроки начала использования процедуры.

Как добавил еврокомиссар, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 19 октября в рамках пленарной сессии Европарламента собирается "еще раз объяснить" премьер-министру Польши Матеушу Моравецкому, что давление на Варшаву будет исходить не только от органов ЕС, но и от различных стран-членов, а также от институтов гражданского общества и населения самой Польши.

Между тем глава правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский в опубликованном сегодня интервью изданию "Сети" заявил, что Польша не намерена уступать в споре с Брюсселем по ключевым для страны вопросам. "Мы не поддадимся никакому шантажу. Мы упорно боремся и не уступим в принципиально важных для государства и поляков вопросах. Хотя, конечно, мы знаем, что политика заключается в том числе в умении преодолевать трудные ситуации, и путь к этому не всегда легок", - сказал он.

"Мы защищаем суверенитет Польши, мы также защищаем польские права в ЕС, потому что они сейчас нагло, незаконно и вопреки договорам нарушаются", - добавил Качиньский.

Конфликт Польши с Европейским союзом по вопросам компетенции европейских институтов продолжается уже несколько лет. Он начался с недовольства Брюсселя по поводу проводимой Варшавой реформы польской судебной системы. В декабре 2017 года Еврокомиссия инициировала в отношении Польши процедуру устранения нарушений европейского права.

В конце прошлого года Совет ЕС и Европарламент условились считать соблюдение принципа верховенства права решающим критерием при распределении бюджетных расходов между членами сообщества. Речь идет обо всех средствах бюджета ЕС, включая фонд восстановления стран Евросоюза после пандемии коронавируса. Польша и Венгрия, которые регулярно подвергаются критике Евросоюза из-за разногласий с Брюсселем в вопросах оценки соблюдения норм верховенства права, выступали против.

7 октября Конституционный суд Польши, рассмотрев запрос премьер-министра Матеуша Моравецкого, подтвердил несоответствие нормы о доминировании европейского права над положениями конституции республики. Это решение вызвало новую волну критики со стороны Брюсселя и спровоцировало разговоры о возможности лишения Польши средств из европейских фондов.-0-