ЕС впервые приостановил действие Пакта стабильности и роста зоны евро

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. ЕС впервые в истории приостановил действие Пакта стабильности и роста зоны евро, отменив принцип бюджетной дисциплины в ответ на коронавирус, сообщает ТАСС.

В пятницу 20 марта Еврокомиссия внесла предложение о временной приостановке действия Пакта для поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса. Еврокомиссия предложила Совету ЕС по экономике и финансам утвердить это предложение. Сегодня решение было принято.

Пакт стабильности и роста - это соглашение между государствами Европейского союза, подписанное в 1997 году, касающееся налоговой и бюджетной политики государств - членов организации. Документ ограничивает уровень дефицита госбюджета стран еврозоны 3% ВВП, предел госдолга - 60% ВВП.

Приостановка действия документа позволит правительствам без ограничений набирать кредиты, повышая дефицит бюджетов, для организации помощи бизнесу.-0-