ЕС вступил в глубочайшую рецессию в своей истории - Еврокомиссия

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экономика еврозоны сократится на рекордные 7,7% в 2020 году из-за пандемии COVID-19, инфляция замедлится, а государственный долг и дефицит бюджета будут расти. Такой прогноз обнародовала Еврокомиссия, сообщает Reuters.

"Европа переживает сильнейший экономический шок без прецедента со времен Великой депрессии", - заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилоне. По его словам, экономический спад на территории Евросоюза в 2020 году составит 7,4%, а в зоне евро - 7,7%.

Еврокомиссия прогнозирует, что, поскольку экономика ЕС сократится в этом году, потребительские цены будут стагнировать. Уровень инфляции замедлится до 0,2% в 2020 году, прежде чем ускориться до 1,1% в 2021-м, когда экономика еврозоны вернется к росту в 6,3%.

По мнению экспертов, Италия, Греция, Испания и Португалия будут в наибольшей степени затронуты экономическими последствиями пандемии, в то время как Люксембург, Мальта и Австрия перенесут ее легче. По прогнозам, ВВП Греции в нынешнем году сократится на 9,7%, Италии - на 9,5%, Испании - на 9,4%.

Ожидается, что восстановление экономики начнется в 2021 году. При этом темпы восстановления будут неравномерными как в Европе, так и во всем мире, сообщает Deutsche Welle. Это, по оценке Паоло Джентилоне, зависит от темпов отмены карантинных ограничений, зависимости экономики от туризма и финансовых возможностей бюджета. Тем не менее, подобное неравенство является серьезной угрозой единству внутреннего рынка и еврозоне. "Мы должны справиться с этой проблемой", - подчеркнул еврокомиссар. Так, в Греции в 2021-м рост экономики сократится на 7,9%. Дефицит бюджета Италии, наиболее пострадавшей от коронавируса в ЕС, составит 11,1% ВВП в этом году, а в 2021-м - 5,6%.

Уровень безработицы в ЕС, как ожидается, поднимется с 6,7% в 2019 году до 9% в 2020 году. Годом позднее, считают в Еврокомиссии, он несколько снизится, остановившись на отметке около 8%. Особенно сложно будет молодым людям, которым предстоит найти свое первое рабочее место.

Мировая экономика, по прогнозам, сократится в 2020 году на 3% по сравнению с показателями 2019 года, что превышает ущерб от мирового финансового кризиса 2008-2009 годов.

Представляя прогноз, еврокомиссар отметил его исключительно большую неопределенность. Он основывается на том, что страны Евросоюза начнут постепенно ослаблять карантинные меры в мае. Если борьба с пандемией займет более продолжительное время и потребует более серьезных вложений, это может привести к еще большему спаду экономических показателей.-0-