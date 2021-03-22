ЕС ввел санкции против 11 человек за военный переворот в Мьянме

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евросоюз ввел санкции в отношении 11 физических лиц, ответственных за военный переворот в Мьянме, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Совета ЕС, распространенное в Брюсселе.

"Сегодня Совет ввел ограничительные меры в отношении 11 лиц, ответственных за военный переворот, организованный в Мьянме (Бирме) 1 февраля 2021 года, и последующие военные и полицейские репрессии против мирных демонстрантов", - отмечается в нем.

В документе подчеркивается, что 10 из 11 человек принадлежат к высшим чинам Вооруженных сил Мьянмы (Татмадау), включая главнокомандующего и заместителя главнокомандующего. Как пояснил совет, введенные сегодня ограничительные меры включают запрет на поездки и замораживание активов. Кроме того, гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять средства перечисленным физическим лицам.-0-

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