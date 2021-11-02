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02 ноября 2021, 19:01

ЕС выделит 1 млрд евро на борьбу с глобальным потеплением

Фото из архива
Фото из архива

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейский союз вложит 1 млрд евро в разработку инновационных технологий для борьбы с глобальным потеплением климата. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго, информирует ТАСС.

В сообщении говорится, что Европейский союз обязался к 2030 году обеспечить сведение к нулю выбросов парниковых газов как минимум в 100 городах Европы. "ЕС нацелен на конкретные результаты. Мы намерены к 2030 году обеспечить климатическую нейтральность как минимум в 100 городах Европы", - сказала глава Еврокомиссии.-0-

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