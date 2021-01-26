ЕС выделит 1,4 млрд евро на гуманитарную поддержку стран-партнеров в 2021 году

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейский союз утвердил годовой гуманитарный бюджет в размере 1,4 млрд евро для предоставления помощи третьим странам в 2021 году, передает ТАСС со ссылкой на заявление Еврокомиссии.

"Мы наблюдаем рост мировых гуманитарных потребностей на фоне пандемии. ЕС является крупнейшим мировым донором гуманитарной помощи и намерен в 2021 году расширить свой бюджет на эти нужды на 60%, доведя его до 1,4 млрд евро", - говорится в заявлении.

Основной объем помощи пойдет в страны Африки (505 млн евро), страны Ближнего Востока и Турция получат 385 млн. В первую очередь средства пойдут на нужды беженцев из Сирии. Для оказания помощи наиболее уязвимым слоям населения в Азии и Латинской Америке направят 180 млн евро. Украина, государства Западных Балкан и закавказские страны получат 28 млн евро для преодоления последствий пандемии коронавируса.-0-