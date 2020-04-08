ЕС выделит 20 миллиардов евро на борьбу с COVID-19 в странах за пределами Европы

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейский союз предоставит странам Азии, Африки, Латинской Америки и Балканского полуострова более 20 миллиардов евро для борьбы с пандемией коронавируса, сообщает Reuters.

В то время как лидеры стран "Большой двадцатки" вкладывают огромные суммы в мировую экономику, благотворительные организации Европы призывают обратить внимание на беднейшие страны мира, которым также необходима экстренная поддержка, пишет Reuters.

"Справиться с мировой пандемией можно только всем миром, она не будет побеждена нигде, пока с ней не начнут бороться повсюду", - заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Борель после видеоконференции с министрами иностранных дел ЕС.

Большая часть средств будет перераспределена из других, менее срочных программ ЕС, также направленных на помощь неевропейским странам.-0-