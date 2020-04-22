ЕС выделит 3 млрд евро десяти странам для преодоления последствий пандемии

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еврокомиссия (ЕК) одобрила пакет макрофинансовой помощи в размере 3 млрд евро для десяти стран на преодоление экономических последствий пандемии коронавируса. Соответствующее решение опубликовано на официальном сайте ЕК.

Наибольший объем помощи получит Украина - 1,2 млрд евро. Среди получателей финансовой помощи также Молдова, Грузия, Албания, Босния и Герцеговина, Черногория.

"Поддержка наших соседей очень важна в это кризисное время для поддержания стабильности всего региона. В рамках глобального ответа ЕС на пандемию коронавируса мы должны помочь соседним странам смягчить наихудшие последствия для экономики. Эти программы помогут десяти странам обеспечить макроэкономическую стабильность и защитить своих людей и компании во время кризиса", - заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Финансовые средства будут предоставляться в течение 12 месяцев в форме займов на очень выгодных условиях, отмечается в заявлении ЕК.-0-