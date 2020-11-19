ЕС выделит дополнительные 3 млн евро помощи населению Нагорного Карабаха

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евросоюз выделит дополнительные 3 млн евро чрезвычайной помощи населению Нагорного Карабаха, пострадавшему в результате конфликта. Об этом говорится в распространенном в Брюсселе заявлении Еврокомиссии (ЕК), сообщает газета The Financial Times.

"ЕС продолжает поддерживать все гражданское население, пострадавшее от конфликта в Нагорном Карабахе. Мы направляем дополнительную гуманитарную помощь, - заявил комиссар ЕС по кризисному управлению Янез Ленарчич. - Мы приветствуем прекращение боевых действий, которое должно предотвратить дальнейшие человеческие страдания. Тем не менее все мы чрезвычайно обеспокоены гуманитарной ситуацией населения, которому придется столкнуться с суровыми зимними условиями в сочетании с последствиями пандемии коронавируса".

Эта экстренная поддержка поможет гуманитарным партнерам Евросоюза доставить базовую помощь, включая продукты питания, медицинское оборудование и другие предметы первой необходимости, тем, кто пострадал в результате боевых действий в Нагорном Карабахе. Все гуманитарное финансирование ЕС предоставляется в соответствии с принципами гуманности, нейтралитета, беспристрастности и независимости, отмечают в ЕК.

Уточняется, что это финансирование идет в дополнение к 900 тыс. евро, выделенным Евросоюзом с начала октября, когда начались боевые действия.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, которые начались 27 сентября. Согласно договоренности, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе будут размещены 1960 российских миротворцев.-0-