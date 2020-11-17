ЕС заключил контракт с компанией CureVac на предзаказ вакцины от COVID-19

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еврокомиссия заключила с фармацевтической компанией CureVac контракт на предзаказ вакцины от COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен в Twitter.

"Сегодня мы утвердили новый контракт на закупку будущей вакцины от коронавируса для европейцев от компании CureVac. Это уже пятый такой контракт, таким образом к настоящему моменту мы предзаказали поставки 1,2 млрд доз вакцины. Мы привержены задаче обеспечить европейцам доступ к безопасным и эффективным вакцинам по приемлемой цене", - написала она. При этом суммы контрактов или возможные сроки поставки не уточняются.

Как рассказали в пресс-службе Еврокомиссии, контракт с CureVac предусматривает изначальную поставку 225 млн доз вакцины с возможностью закупок дополнительных партий. Ни одна из пяти компаний, с которыми у ЕС подписаны контракты, пока не вывела свои вакцины на рынок.

Стратегия вакцинации Еврокомиссии включает подписание контрактов на предзаказ вакцин с шестью западными компаниями: AstraZeneca, Sanofi - GSK, Johnson & Johnson, концерном BioNTech - Pfizer и CureVac, в стадии подготовки - контракт с Moderna. Первый из этих контрактов - с AstraZeneca на 400 млн доз - уже вступил в силу 27 августа, и Еврокомиссия уже заплатила по нему 336 млн евро.

В общей сложности Еврокомиссия намерена получить от 1 до 2 млрд доз вакцин от всех шести производителей. При этом ЕК признает, что разработки одной или нескольких из этих шести компаний могут окончиться неудачей. Еврокомиссия надеется, что широкая кампания вакцинации в ЕС может начаться весной 2021 года, а ее реальные результаты начнут ощущаться только к концу следующего года.-0-