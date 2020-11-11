ЕС закупит 300 млн доз вакцины от коронавируса у компаний Pfizer и BioNTech

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители Еврокомиссии (ЕК) заявили о заключении сделки с Pfizer и BioNTech на поставку до 300 млн доз вакцины от COVID-19. Об этом сообщает Reuters.

Этот шаг последовал за заявлением американской корпорации Pfizer, что ее экспериментальная вакцина, разработанная в сотрудничестве с немецкой фармацевтической компанией BioNTech, эффективна более чем на 90%.

Согласно договоренности, как только будет доказана безопасность и эффективность вакцины, 27 стран ЕС смогут приобрести 200 млн доз, а также будут иметь возможность запросить дополнительно еще 100 млн доз. "Ожидается, что поставки начнутся к концу 2020 года при условии успешной клинической картины и получении разрешения от регулирующих органов", - говорится в заявлении BioNTech.

По данным Pfizer и BioNTech, серьезных побочных действий вакцины не обнаружено во время исследований, в третьей фазе которых приняли участие 43 538 пациентов в различных странах. Половине из них введен антиген, а вторая половина получила плацебо. Данные собраны независимым Комитетом по мониторингу данных (Data Monitoring Committee, DMC), который сообщил об отсутствии серьезных проблем с безопасностью и рекомендовал продолжить исследование.

Ранее ЕС подписал соглашения о поставках вакцин от коронавируса с AstraZeneca, Sanofi и Johnson & Johnson. Ведутся переговоры с компаниями - производителями вакцин Moderna, CureVac и Novavax.-0-