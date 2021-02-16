ЕС запустит программу по изучению мутаций коронавируса

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейский союз запустит программу по изучению мутаций коронавируса для подготовки вакцин второго поколения. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Reuters .

Программа, получившая название HERA incubator, объединит органы здравоохранения и лаборатории европейских стран и будет иметь собственное финансирование, сказала Урсула фон дер Ляйен. Запуск программы ожидается 17 февраля.

"На данный момент параллельно с усилиями, предпринимаемыми в отношении разработки нынешних вакцин, мы должны помочь промышленным компаниям развивать мощности для производства вакцин второго поколения", - сказала глава Еврокомиссии.-0-