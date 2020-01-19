Еще 17 случаев заражения пневмонией нового типа зарегистрировали в Китае

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся пневмонией нового типа в Китае увеличивается: было зарегистрировано еще 17 случаев заболевания, сообщает ТАСС.

По данным комитета по вопросам гигиены и здравоохранения города Ухань, где была выявлена вспышка заболевания, все пострадавшие получили медицинскую помощь. При этом трое больных находятся в тяжелом состоянии.

До этого в городе уже было зарегистрировано 62 случая заражения. Ранее также сообщалось о двух случаях летального исхода. Медики Уханя предупреждают, что число заболевших может продолжить расти.

31 декабря власти Китая информировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. 7 января китайские медики установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Лабораторному тестированию подверглись все случаи заболевания с подозрением на новую пневмонию. В стране предпринимаются меры для совершенствования технологий, которые помогут более оперативно выявлять новые случаи заражения. Продолжается изучение полученных образцов вируса.-0-