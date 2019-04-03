Еще один член британского правительства ушел в отставку из-за Brexit

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламентский заместитель британского министра по выходу страны из состава ЕС Крис Хитон-Харрис заявил о том, что покидает правительство из-за несогласия с линией премьер-министра Терезы Мэй по Brexit. Об этом политик написал в Twitter, сообщает ТАСС.
Эта отставка стала второй за день в кабинете министров Мэй. Утром о своем уходе из правительства заявил парламентский заместитель министра по делам Уэльса Найджел Адамс. Он назвал грубой ошибкой решение премьер-министра начать переговоры по Brexit с лидером оппозиции Джереми Корбином.
Переговоры премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и главы британской оппозиции Джереми Корбин проходят в настоящий момент. Как сообщалось ранее, стороны договорились о поиске общей позиции по Brexit.-0-
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