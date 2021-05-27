Еще один рейс Air France из Парижа в Москву отменен

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рейс авиакомпании Air France из Парижа в Москву, запланированный на сегодня, отменен, сообщает ТАСС со ссылкой на парижский аэропорт Руасси - Шарль де Голль.

"Рейс Air France AF1154, который должен был сегодня вылететь из терминала 2Е в 10.20 по парижскому времени (11.20 мск), отменен", - сообщили в службе аэропорта. Эту информацию подтверждает и онлайн-табло московского аэропорта Шереметьево.

Это уже второй случай отмены вылета из парижского аэропорта в Москву за последние сутки. Ранее аналогичный рейс был отменен 26 мая по техническим причинам после того, как российская сторона не одобрила план полета в обход воздушного пространства Беларуси.

Как отмечало агентство Reuters, авиакомпания планировала осуществить отмененный рейс в четверг, но ожидала одобрения российской стороной маршрута в обход Беларуси.-0-