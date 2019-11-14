Устроившему стрельбу в колледже Благовещенска назначат психиатрическую экспертизу

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Третье уголовное дело - о халатности должностных лиц образовательного учреждения - возбуждено по факту стрельбы в здании Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске (РФ), сообщает ТАСС.

Согласно предварительным данным, в корпусе учебного заведения отсутствовал рамочный металлодетектор.

Ранее СК РФ возбудил уголовные дела по пунктам "а", "и" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное из хулиганских побуждений), а также о необеспечении надлежащей охраны.

После стрельбы в Благовещенске возбуждены два уголовных дела Губернатор региона Василий Орлов в связи с этим призвал Росгвардию усилить внимание к структурам, которые занимаются охранной деятельностью.

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что студенту устроившему сегодня утром стрельбу в колледже, назначат посмертную психолого-психиатрическую экспертизу. По ее словам, такая экспертиза позволяет устанавливать психологические особенности человека, а также точные мотивы его действий во время преступления.

Уточняется, что стрелявший на учете в полиции не состоял и к ответственности не привлекался. По месту жительства и учебы характеризовался положительно. Следователи уже допросили свыше 60 человек: родителей стрелявшего, более 30 студентов, а также 35 педагогов.

В результате стрельбы в колледже погибли два человека, один из них - нападавший (он покончил с собой). Пострадали трое: все получили множественные огнестрельные ранения, один из молодых людей находится в тяжелом состоянии. С места происшествия изъяли оружие, оно зарегистрировано на стрелявшего. Сотрудники правоохранительных органов не исключают, что причиной инцидента мог стать конфликт между учащимися.-0-