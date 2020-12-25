Еще одну мутацию коронавируса выявили в Нигерии

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый штамм COVID-19, который является особой формой мутации коронавирусной инфекции, выявили в Нигерии. Об этом сообщил директор Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC) Джон Нкенгасонг в эфире телеканала eNCA.

"Речь идет об особом вирусе-мутанте, который не аналогичен обнаруженному недавно в Великобритании варианту. Однако идентифицированный в Нигерии штамм может иметь определенное сходство с вариантом коронавируса 501.V2, выявленным 18 декабря в ЮАР", - отметил Нкенгасонг. Он подчеркнул, что для определения всех особенностей нового щтамма COVID-19 нужно провести дополнительные исследования.

По данным телеканала, "нигерийский" тип вируса был выявлен в пробах, взятых 3 августа и 9 октября в штате Осун. Предварительно, он не столь агрессивен, как 501.V2, который в ЮАР вызвал вторую мощную волну пандемии.-0-