Есихидэ Суга избран новым председателем правящей партии Японии

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действующий генеральный секретарь Кабинета министров Японии 71-летний Есихидэ Суга избран новым председателем правящей в стране Либерально-демократической партии. Об этом сообщает японское информационное агентство Kyodo.
Кандидатуру Суги поддержало абсолютное большинство депутатов, принявших участие в голосовании, - он получил 377 голосов. Экс-глава МИД, председатель политического совета партии Фумио Кисида заручился поддержкой 89 депутатов. Бывший министр обороны Сигэру Исиба получил 68 голосов.
Теперь ожидается, что 16 сентября Есихидэ Суга будет утвержден в должности нового премьер-министра на заседании обеих палат парламента.
Есихидэ Суга смени на посту председателя Либерально-демократической партии премьер-министра Синдзо Абэ, который в конце августа объявил о намерении уйти в отставку.-0-