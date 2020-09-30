Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе

30 сентября, Минск /Корр.БЕЛТА/. Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, на спорной территории идут активные вооруженные столкновения. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. В Баку заявили о взятии под контроль нескольких карабахских сел и стратегических высот. Ереван сообщает об обстрелах территорий и за пределами Нагорного Карабаха.
Совбез ООН призвал к незамедлительному прекращению огня в Нагорном Карабахе
Совет Безопасности (СБ) ООН призвал Армению и Азербайджан незамедлительно прекратить боевые действия. Об этом заявил журналистам председатель СБ в сентябре, постпред Нигера при ООН Абду Абарри по итогам состоявшихся во вторник закрытых консультаций, сообщает ТАСС.
"Члены СБ ООН поддерживают обращенный к сторонам конфликта призыв генерального секретаря незамедлительно прекратить боевые действия, снизить напряженность и без промедления вернуться к переговорам", - сказал он. Читать далее
ЕСПЧ призвал Баку и Ереван прекратить военные действия
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) призвал Азербайджан и Армению прекратить конфликт, который нарушает права гражданского населения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда в Страсбурге.
"Сложившаяся ситуация сопряжена с тяжкими нарушениями Европейской конвенции по правам человека, - подчеркивается в решении европейской инстанции. - ЕСПЧ поэтому постановил применить правило 39 своего Регламента, призвав Азербайджан и Армению воздержаться от любых мер, в особенности военных действий, ведущих к нарушению прав гражданского населения, включая угрозу для жизни". Читать далее