Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе

30 сентября, Минск /Корр.БЕЛТА/. Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, на спорной территории идут активные вооруженные столкновения. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. В Баку заявили о взятии под контроль нескольких карабахских сел и стратегических высот. Ереван сообщает об обстрелах территорий и за пределами Нагорного Карабаха.

Снаряд ВС Армении убил пятерых членов одной семьи в Азербайджане. Фото vestikavkaza.ru

Алиев и Пашинян прокомментировали эскалацию конфликта в Нагорном Карабахе Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, на спорной территории идут активные вооруженные столкновения. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация.

Совбез ООН призвал к незамедлительному прекращению огня в Нагорном Карабахе

Совет Безопасности (СБ) ООН призвал Армению и Азербайджан незамедлительно прекратить боевые действия. Об этом заявил журналистам председатель СБ в сентябре, постпред Нигера при ООН Абду Абарри по итогам состоявшихся во вторник закрытых консультаций, сообщает ТАСС.

"Члены СБ ООН поддерживают обращенный к сторонам конфликта призыв генерального секретаря незамедлительно прекратить боевые действия, снизить напряженность и без промедления вернуться к переговорам", - сказал он. Читать далее

Глава ООН призвал Азербайджан и Армению прекратить военные действия в зоне нагорно-карабахского конфликта Генеральный секретарь вновь отметил важную роль стран - сопредседателей Минской группой ОБСЕ и призвал обе стороны к сотрудничеству с ними.

Фото АзерТАдж

Волонтеры на улицах Еревана собирают помощь для Арцаха. Фото Арменпресс

ОБСЕ готова послать наблюдателей в Нагорный Карабах Представители стран - сопредседателей Минской группы - Франции, Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки - подтвердили призыв сопредседателей ко всем сторонам немедленно прекратить боевые действия и возобновить переговоры для поиска пути устойчивого урегулирования конфликта.

ЕСПЧ призвал Баку и Ереван прекратить военные действия

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) призвал Азербайджан и Армению прекратить конфликт, который нарушает права гражданского населения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда в Страсбурге.

"Сложившаяся ситуация сопряжена с тяжкими нарушениями Европейской конвенции по правам человека, - подчеркивается в решении европейской инстанции. - ЕСПЧ поэтому постановил применить правило 39 своего Регламента, призвав Азербайджан и Армению воздержаться от любых мер, в особенности военных действий, ведущих к нарушению прав гражданского населения, включая угрозу для жизни". Читать далее

Обстрел дома мирных жителей села Газьян. Фото АзерТАдж

Населенный пункт в Армении. Фото Арменпресс

Фото АзерТАдж

Фото Арменпресс

Марзалюк о конфликте в Нагорном Карабахе: нужно убирать философию ненависти и начинать переговоры Парламентарий подчеркнул, что самый плохой мир, самые плохие мирные договоры лучше самой успешной войны. "По большому счету, в таких конфликтах нет ни выигравших, ни проигравших, независимо от того, где будет проходить демаркационная линия", - отметил он.

Рачков: урегулирование нагорно-карабахского конфликта возможно только мирным путем По словам председателя Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Сергея Рачкова, Ереван и Баку одинаково близки Минску, независимо от членства в тех или иных международных структурах.

Савиных о конфликте в Нагорном Карабахе: есть надежда, что здравый смысл и разум возобладают "В любом случае сама логика конфликта и его последствия разрушительны для обеих сторон, независимо от того, как складывается ситуация", - заявил председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных.