Эсминец США вторгся в территориальные воды КНР в Южно-Китайском море

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эсминец США незаконно вошел в территориальные воды Китая возле архипелага Сиша (Парасельские острова). Об этом заявили в Министерстве обороны КНР, сообщает ТАСС.

Как говорится в опубликованном сегодня заявлении официального представителя Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Тянь Цзюньли, Пекин призвал Вашингтон немедленно прекратить подобные провокационные действия в Южно-Китайском море. "20 января американский ракетный эсминец Benfold без получения соответствующего разрешения правительства Китая незаконно вошел в территориальные воды возле архипелага Сиша", - сказано в заявлении.

Морские и воздушные силы НОАК сопровождали и вели наблюдение за американским кораблем, а также сделали ему предупреждение о необходимости покинуть акваторию. Тянь Цзюньли отметил, что действия американской стороны являются серьезным нарушением суверенитета и безопасности Китая.

"Факты в очередной раз доказывают, что США неуклонно являются производителем рисков в сфере безопасности в Южно-Китайском море, а также крупнейшим нарушителем мира и стабильности в Южно-Китайском море, - продолжил Тянь Цзюньли. - Мы требуем, чтобы американская сторона немедленно прекратила подобные провокационные действия".

Официальный представитель также отметил, что расположенные в этом районе силы постоянно принимают меры и делают все необходимые шаги, чтобы твердо защищать государственный суверенитет и безопасность родины, а также решительно отстаивать мир и безопасность в регионе.-0-