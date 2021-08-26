ЕСПЧ потребовал от Польши и Латвии помочь мигрантам на границе

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польша и Латвия должны помочь мигрантам, которые сейчас удерживаются на границе. Соответствующее решение опубликовал Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщает ТАСС.





"ЕСПЧ решил удовлетворить запрос на обеспечительную меру в рамках жалоб, касающихся ситуации на границах Польши и Латвии с Беларусью. Мера будет действовать три недели, до 15 сентября", - говорится в сообщении суда. Латвия и Польша должны обеспечить мигрантов едой, водой, одеждой, оказать медицинскую помощь и по возможности предоставить временное жилье.





Заявители - 32 афганца и 41 иракский курд - в своих жалобах утверждают, что изначально планировали попасть в Польшу и Латвию, чтобы получить международную защиту, однако им в этом было отказано.





Ранее Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) призвало Польшу допустить на свою территорию мигрантов, которые сейчас удерживаются на границе. В УВКБ также подчеркнули, что все государства имеют право управлять своими границами в соответствии с международным правом, но при условии соблюдения прав человека, включая право на убежище.-0-