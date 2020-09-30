ЕСПЧ призвал Баку и Ереван прекратить военные действия

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) призвал Азербайджан и Армению прекратить конфликт, который нарушает права гражданского населения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда в Страсбурге.

"Сложившаяся ситуация сопряжена с тяжкими нарушениями Европейской конвенции по правам человека, - подчеркивается в решении европейской инстанции. - ЕСПЧ поэтому постановил применить правило 39 своего Регламента, призвав Азербайджан и Армению воздержаться от любых мер, в особенности военных действий, ведущих к нарушению прав гражданского населения, включая угрозу для жизни".

Как отмечается в документе, суд призвал стороны соблюдать обязательства по Европейской конвенции по правам человека, в частности по статье 2 (право на жизнь. - Прим. ТАСС) и статье 3 (запрет на пытки и унижающее достоинство обращение. - Прим. ТАСС). "Суд также запросил стороны как можно скорее проинформировать его о мерах, которые они приняли для выполнения своих обязательств", - указывается в решении.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, на спорной территории идут активные вооруженные столкновения. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. В Баку заявили о взятии под контроль нескольких карабахских сел и стратегических высот. Ереван сообщает об обстрелах территорий и за пределами Нагорного Карабаха. Как сообщает BBC, Армения 29 сентября заявила, что в результате обострения конфликта погибли 80 армянских военных. Азербайджан свои военные потери не обнародует. При этом генпрокуратура Азербайджана 29 сентября объявила, что в результате артиллерийских обстрелов погибли 12 мирных жителей, ранены 35.-0-