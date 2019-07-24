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Эспер вступил в должность министра обороны США

В мире 24.07.2019 | 07:13
Глава Пентагона Марк Эспер (слева) и президент США Дональд Трамп. Фото AP
Глава Пентагона Марк Эспер (слева) и президент США Дональд Трамп. Фото AP

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Марк Эспер, кандидатуру которого подавляющим большинством голосов 23 июля утвердил Сенат Конгресса США, официально вступил в должность министра обороны страны. Церемония приведения к присяге с участием президента Дональда Трампа транслировалась на сайте Белого дома, сообщает ТАСС.

"Никто не обладает такой квалификацией для того, чтобы руководить Пентагоном, как Марк Эспер. Я уверен, что он будет великолепным министром обороны", - заявил Дональд Трамп.

Марк Эспер принимал участие в боевых действиях на территории Ирака во время войны в Персидском заливе (1990-1991). В 2004-2006 годах он был советником по национальной безопасности лидера республиканского большинства в Сенате Билла Фриста. С 2010 по 2017 год занимал пост вице-президента по связям с правительством в военно-промышленной компании Raytheon. С ноября 2017 года до июня он занимал должность министра армии США.

О назначении Эспера исполняющим обязанности главы оборонного ведомства Трамп объявил после того, как главный претендент на этот пост Патрик Шанахан в конце июня взял самоотвод. Шанахан исполнял обязанности главы Минобороны США с января этого года в связи с отставкой Джеймса Мэттиса.-0-

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