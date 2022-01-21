Эстафета огня Олимпийских игр в Пекине пройдет с 2 по 4 февраля

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эстафета олимпийского огня Игр в Пекине 2022 года пройдет в Китае с 2 по 4 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Отмечается, что эстафету проведут в трех ключевых кластерах олимпийских соревнований. Речь идет о Пекине, столичном уезде Яньцин и городе Чжанцзякоу в провинции Хэбэй. В самом Пекине выделили четыре зоны для передачи олимпийского огня, в Яньцине - две, в Чжанцзякоу - пять.

Церемония старта эстафеты планируется на 2 февраля. Она пройдет в Пекине. Огонь пронесут в Олимпийском парке к северу от центра китайской столицы и в парке зимних Олимпийских игр на западе мегаполиса. 3 февраля факел доставят в уезд Яньцин. Огонь побывает на отрезке Великой китайской стены Бадалин и в выставочном комплексе International Grape Exhibition Garden. Во второй половине дня огонь прибудет в Чжанцзякоу. Здесь эстафета пройдет в парке руин в городском уезде Янъюань, деревне Дэшэн в уезде Чжанбэй, промышленном парке в Чжанцзякоу (Industrial Cultural Theme Park), горнолыжном курорте "Фулун" в уезде Чунли, а также на участке Великой китайской стены Дацзинмэнь. Ожидается, что 4 февраля огонь вернется в Пекин, побывает в Летнем императорском дворце "Ихэюань", Олимпийском парке и парке "Гранд-канал".

По информации Центрального телевидения Китая, факелоносцами станут 50 человек.

Олимпийский огонь Игр 2022 года доставили из Афин в китайскую столицу 20 октября.

Сейчас в Китае идут последние приготовления к Олимпиаде. 22 января проведут вторую репетицию церемонии открытия Игр. Ожидается, что уже на следующей неделе в Китай начнут прибывать иностранные делегации. Официальное открытие трех олимпийских деревень состоится 27 января.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, а Паралимпийские игры - с 4 по 13 марта. Столица КНР была выбрана местом проведения Олимпиады и Паралимпиады на сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года. Пекин станет первым городом в мире, который принял как летние (2008), так и зимние Олимпийские игры.-0-