Эстония и Финляндия договорились о строительстве тоннеля между своими столицами

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительства Эстонии и Финляндии подписали протокол о намерениях, который предполагает строительство тоннеля Таллин - Хельсинки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство экономики и коммуникаций Эстонии.

Документ подписали министр экономики и инфраструктуры Эстонии Таави Аас и министр транспорта и связи Финляндии Тимо Харакка. Предусмотрено сотрудничество в транспортном секторе и обмен информацией для развития крупных проектов, включая тоннель Таллин - Хельсинки, магистраль Rail Baltica, общеевропейскую транспортную сеть и коридор Северное море - Балтийское море.

Данный протокол является первым шагом к включению проекта тоннеля Таллин - Хельсинки в общеевропейскую транспортную сеть, что необходимо для софинансирования ЕС для проекта. Протокол о намерениях действителен до 2030 года.

С инициативой связать Таллин и Хельсинки железнодорожным тоннелем под Финским заливом выступила в 2018 году финская компания Finest Bay Area. Рассматриваемый в настоящее время проект предусматривает строительство тоннеля в Финском заливе длиной до 70 км и глубиной до 200 м. Время в пути пассажирского поезда от Хельсинки до Таллина, который будет двигаться со скоростью до 200 км/ч, составит порядка получаса. По планам, на реализацию проекта потребуется 10-15 лет.-0-