Эстония заявила о признании всех используемых в мире вакцин от COVID-19

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эстония признает все вакцины против коронавируса, в том числе не зарегистрированные в ЕС, сообщает портал Delfi.

Департамент здоровья Эстонии разрешил гражданам подтверждать свою инфекционную безопасность любыми вакцинами, официально используемыми в разных странах. Об этом свидетельствует ответ Департамента здоровья Таллиннскому университету, чей международный экзаменационный центр поинтересовался, какие вакцины кроме четырех используемых в Эстонии являются приемлемыми.

"Эстония признает те вакцины, которые признаны исходной страной", - ответил вузу департамент здоровья.

По данным ТАСС, в Эстонии для вакцинации от коронавируса используют четыре препарата. Среди них вакцина совместного производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, а также препараты, разработанные компаниями Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.-0-