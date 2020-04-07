Этой ночью землян ждет суперлуние

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ночь на 8 апреля произойдет главное суперлуние 2020 года - диск Луны в небе будет казаться больше и ближе, чем обычно. Об этом сообщает BBC.

Суперлуние - это полнолуние, которое совпадает с прохождением Луной ближайшей к Земле точки своей орбиты. Эта точка называется перигеем. Если быть точнее, суперлуние происходит меньше, чем за трое суток до или после прохождения Луной перигея. В ночь на 8 апреля Луна окажется примерно в 357 тыс. км от Земли, а большую часть времени естественный спутник находится примерно в 384 тыс. км. Поэтому Луна в небе этой ночью будет казаться гораздо больше и ярче, чем обычно. Суперлуния происходят каждые несколько месяцев, но сегоднешнее суперлуние будет самым ярким в 2020 году.

Как правило, во время суперлуния видимый диск Луны примерно на 15% больше и на 30% ярче диска минилуны, то есть того, что земляне видят, когда Луна находится в самой дальней от Земли точке своей орбиты.

В московском планетарии отмечают, что спутник окажется в ближайшей к Земле точке 8 апреля в 5.36 по московскому времени, но увидеть яркий диск можно будет уже около 22.00 7 апреля. Вне зависимости от того, откуда вести наблюдение, большая Луна продержится в небе еще несколько ночей после 8 апреля.-0-