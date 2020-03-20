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20 марта 2020, 09:47

ЕЦБ готов принять меры для поддержки экономики еврозоны в условиях коронавируса

Кристин Лагард. Фото AP
Кристин Лагард. Фото AP
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20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейский центробанк (ЕЦБ) ожидает, что пандемия коронавируса будет иметь значительные последствия для экономики еврозоны, и готов принять новые меры для ее поддержки. Об этом заявила глава ЕЦБ Кристин Лагард, сообщает ТАСС.

"Пандемия - это в том числе крайне тяжелый экономический шок, который требует амбициозной, согласованной и немедленной реакции политиков на всех фронтах, чтобы люди и компании получили поддержку", - отметила глава центробанка. По ее оценке, в отличие от кризиса 2008-2009 годов шок в этот раз универсален, то есть затрагивает все страны и слои общества.

"Каждый отдельный человек вынужден ограничивать себя в своей повседневной деятельности и тем самым в расходах настолько долго, насколько долго будут длиться меры по сдерживанию вируса. По сути, это означает, что большая часть экономики временно оказывается парализованной, - пишет Кристин Лагард. - Экономическая активность вследствие этого на всем европространстве значительно снижается".

Кристин Лагард заверила, что если некоторые ограничения, которые ввел сам ЕЦБ, будут мешать ему действовать так, как того требует мандат, то Совет управляющих ЕЦБ поднимет вопрос о пересмотре этих ограничений. Это может быть необходимо, чтобы действия соответствовали тем рискам, с которыми пришлось столкнуться. "Мы полностью готовы увеличить наши программы по скупке активов и скорректировать их в том объеме, в каком необходимо", - заверила Кристин Лагард.

"Ситуация в зоне евро в последние недели значительно ухудшилась. Наша оценка экономической ситуации ухудшилась", - констатировала глава ЕЦБ. По ее мнению, в сложившейся обстановке денежной политике отводится центральная роль.

В ночь на 19 марта Совет управляющих ЕЦБ принял решение о запуске программы выкупа ценных бумаг на 750 млрд евро для поддержки финансовой стабильности в условиях распространения коронавируса. Выкуп будет осуществляться до конца 2020 года и будет включать все категории активов, подпадающие под существующую программу их покупки.-0-

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