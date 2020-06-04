ЕЦБ увеличил программу поддержки экономики до 1,35 трлн евро

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейский центральный банк (ЕЦБ) расширил свою программу выкупа ценных бумаг стран ЕС - Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) - еще на 600 млрд евро до 1,35 трлн евро, чтобы поддержать экономику еврозоны на фоне пандемии коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на регулятора.

Программа PEPP продлевается и будет действовать как минимум до конца июня 2021 года. Ранее в апреле глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что регулятор может до конца года задействовать более 1 трлн евро и совет управляющих готов скорректировать объем PEPP насколько необходимо.

Запущенная в марте временная программа изначальным объемом 750 млрд евро включает все категории активов, подпадающие под существующую программу их покупки. Регулятор ранее не исключил, что программа может быть прекращена в связи с решением о завершении кризисного этапа в распространении коронавируса, но в любом случае это произойдет не ранее конца 2020 года.

Сегодня стало известно, что ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне. Соответствующее решение принято по итогам заседания совета управляющих ЕЦБ. Кроме того, ставка по депозитам сохранена на уровне минус 0,5%, ставка по маржинальным кредитам - на уровне 0,25%.-0-