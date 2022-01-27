Euronews: 35 млн европейцев выбирают между оплатой за отопление и покупкой еды

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 35 млн европейцев из-за роста цен на энергоносители оказались перед выбором - заплатить за отопление или купить еду. Это сопоставимо с населением Венгрии, Греции, Ирландии и Португалии вместе взятых, сообщает Euronews.

По всей Европе растет число людей, которым трудно найти деньги на продукты питания и отопление. В Болгарии счет за отопление не может оплатить каждый четвертый житель. Это самый большой процент в ЕС. На втором и третьем месте - Литва и Кипр.

Две основные причины энергетической бедности - низкие доходы граждан и плохая теплоизоляция жилья. Резкое повышение цен на топливо и продолжающаяся пандемия делает плату за отопление для многих неподъемной, отмечает Euronews.

Право на получение жизненно важных услуг, к которым относится и энергетика, записано в "Столпе социальных прав Евросоюза". Брюссель предложил ряд мер, которые могли бы реализовать государства-члены для сдерживания роста цен на топливо, включая оказание срочной помощи малоимущим и снижение налогов. Только во Франции число получателей помощи в банках продовольствия подскочило на 30% с начала пандемии.

По мнению директора энергетического центра Института Жака Делора Тома Пеллерен-Карлена, причины энергетической бедности в Европе являются результатом неэффективных решений, принятых в прошлом. "Из-за этого мы оказались в положении, при котором миллионы европейцев не могут нормально отапливать свои дома. Ситуация ухудшается каждый раз, когда возникает кризис с ископаемым топливом и цены на него быстро растут", - говорит эксперт.

По его словам, лучше всего дела обстоят в странах, которые поощряют переход на возобновляемые и более эффективные источники энергии. "Хуже всего дела с энергетической бедностью обстоят на юге Европы. И на первый взгляд это кажется парадоксальным. Может показаться, что чем холоднее страна, тем больше энергетической бедности. Но на самом деле - все наоборот. Потому что энергетическая бедность возникает не из-за географии или природы, а из-за политических решений. Если в Швеции сейчас все в порядке, это не заслуга нынешнего шведского правительства, а 30-летних инвестиций в ремонт домов и развитие отопления из возобновляемых источников", - отметил Тома Пеллерен-Карлен.

По его мнению, "зеленый курс", принятый в ЕС, должен гарантировать право каждой семьи на отопление зимой. Именно это должно стать самой главной политической целью.-0-