Euronews: мигранты штурмуют Ла-Манш даже зимой

Фото Getty Images

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несмотря на суровую зимнюю погоду, многие мигранты продолжают предпринимать опасные попытки пересечь Ла-Манш, чтобы попасть в Великобританию из Франции, сообщает Euronews. За минувший год было зафиксировано 52 тыс. попыток пересечь Ла-Манш, почти половина из которых оказались удачными. Это в пять раз больше, чем в предыдущем 2020 году. Согласно официальным данным, за прошлый год 36 мигрантов утонули в море, 27 из них - в результате кораблекрушения, произошедшего 24 ноября у Кале. Первый смертельный случай в Ла-Манше уже зарегистрирован и в этом году - утонул 20-летний беженец из Судана. Еще один маршрут, которым мигранты пытаются попасть в Соединенное Королевство, - автомобильные дороги. Но этот путь также чрезвычайно опасен. В прошлом месяце 16-летний суданец погиб, выпав из грузовика недалеко от Кале. Водителям грозит штраф, если они незаконно провозят мигрантов, даже непреднамеренно. Нынешний миграционный кризис вот уже несколько месяцев осложняет отношения между президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Лондон обвиняет Париж в использовании миграционного кризиса для оказания давления на Великобританию в других спорах, в частности, касающихся рыболовства или Brexit. Британские власти считают, что проблема миграции не будет решена до президентских выборов во Франции в апреле следующего года.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!