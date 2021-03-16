Euronews: немецкие избиратели вынесли "вотум недоверия" правительству во главе с Меркель

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Немецкие избиратели вынесли своеобразный вотум недоверия правительству во главе с канцлером Ангелой Меркель. Так отреагировала немецкая оппозиция и политологи на итоги голосования на выборах земельных парламентов, которые состоялись 14 марта, сообщает Euronews.

В земле Рейнланд-Пфальц победили социал-демократы. У правящего Христианско-демократического союза (ХДС) лишь 27,7% голосов против 31% пять лет назад. Это худший результат в истории партии. В земле Баден-Вюртемберг победу одержала партия "Зеленые", тогда как у ХДС 24,1% голосов против 27% на прошлых выборах. Примечательно, что Баден-Вюртемберг и Рейнланд-Пфальц в прошлом считались цитаделями ХДС, где эта партия не раз получала абсолютное большинство.

"Дамы и господа, скажем прямо, это не лучший предвыборный вечер для ХДС, - признал генеральный секретарь ХДС Пауль Цимиак. - Теперь, в преддверии всеобщих выборов в сентябре, каждый голос на счету. Будет жесткая предвыборная кампания, мы будем бороться за то, чтобы удержать Германию в центре политического спектра".

По мнению аналитиков, главными причинами столь плачевного результата правящей партии в двух землях стало неудовлетворительное, по мнению многих, кризисное управление в период эпидемии, а также коррупционные скандалы, в частности, при покупке масок.

"Партии ХДС придется строить предвыборную кампанию в отсутствие популярного кандидата. Есть также сигналы о том, что, похоже, все меньше людей считают ХДС наиболее компетентной партией, когда речь идет об экономике. Это может стать серьезным вызовом для христианских демократов", - отмечает Матиас Диллинг, политолог из Оксфордского университета.

Таким образом, в обеих землях возможна коалиция без участия ХДС, в которую войдут "Зеленые", Свободная демократическая партия и Социал-демократическая партия Германии.

Выборы в федеральных землях Баден-Вюртемберге и Рейнланд-Пфальце открывают целую серию запланированных на 2021 год избирательных кампаний, кульминацией которой станут выборы в бундестаг 26 сентября.-0-