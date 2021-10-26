Euronews: промышленность Германии страдает из-за сбоя в цепочках поставок

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Германии компании промышленного сектора столкнулись с рядом сложностей из-за нарушений в глобальных цепочках поставок, сообщает Euronews.

"Проблема действительно очень серьезная. Представители восьми из десяти компаний в каждом секторе нам сообщают о том, что они испытывают трудности и уже пострадали. Более того, и это особенно тревожит, почти каждому второму предприятию из-за проблем с доставкой необходимых материалов (сырья, промышленных товаров) пришлось отказаться от контрактов или замедлить производство", - сообщил представитель Торговой палаты Германии Фолькер Тейер.

Сбои в цепочках поставок сдерживают деловую активность в крупнейшей экономике Европы. "Экономика Германии, как никакая другая национальная экономика аналогичного масштаба, теснейшим образом связана с мировым рынком и является экспортно ориентированной. Наша экспортная квота составляет почти 50% от внутреннего валового продукта. В Японии, например, этот показатель не достигает и 20%. Так что, конечно, в сложившейся ситуации мы оказались уязвимыми", - говорит Фолькер Тейер.

По его словам, трудности с цепочкой поставок являются большой проблемой для восстановления экономики Германии после пандемии.

Предсказать, когда прекратятся перебои с поставками, трудно. Эксперты не исключают, что кризис может продлиться и в следующем году.-0-