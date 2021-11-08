Eurostat: Литва в пятерке антилидеров ЕС по числу жителей, подверженных риску бедности

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Литва замыкает пятерку антилидеров Европейского союза по числу жителей, которые были подвержены риску бедности или социальной изоляции в 2020 году. Соответствующие данные были опубликованы статистическим агентством Eurostat, сообщает Baltnews.

Всего в 2020 году в Европейском союзе риску бедности или социальной изоляции были подвержены 96,5 млн человек, что составляет 21,9% жителей всего ЕС. В Литве соответствующий показатель в 2020 году равнялся 24,5%. Выше было только у Болгарии (33,6%), Румынии (35,8%), Испании (27%) и Греции (27,5%). Высокий уровень бедности также в Эстонии (22,8%), Германии (22,5%) и Хорватии (20,5%).

В Eurostat указывают, что чаще риску бедности были подвержены женщины. В Литве доля женщин этой категории составила 25,7%, доля мужчин - 22%. Кроме того, бедности или социальной изоляции в 2020 году были подвержены 40,2% жителей Литвы старше 65 лет.

На уровень бедности значительно повлияла пандемия COVID-19. По словам генерального секретаря литовского социального центра Carito Дейманте Букейкайте, вызванный вирусом кризис затронул самые бедные слои населения. "Пандемия затронула самые бедные слои населения. Например, люди работали на неквалифицированной работе, большая часть рынка сократилась во время карантина, и люди попали в простой. Потом выручка упала, простои длились дольше, и мы также слышим о сокращениях", - заявила Дейманте Букейкайте.

Отмечается, что потребность в еде в столовых для бедных в Литве выросла в три-четыре раза. При этом материальное состояние литовцев в ближайшее время вряд ли улучшится, считает Дейманте Букейкайте.-0-